KUI HULL ON ASI? Kas WC-potil istudes võib saada nakkuse?

Kas tõesti on asi nii hull?

Teoreetiliselt võib potiservalt saada igasuguseid tõbesid, kirjutab New York Times. Kuid reaalses elus on WC-potid erinevatesse tõbedesse nakatumise seisukohalt madala riskiga võrreldes paljude teiste pindadega. Näiteks käepidemed, kraanid, käterätid ja ka seebid on avalikes tualettides palju mustemad kui tualetipott.