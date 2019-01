PIKKADE PÜHADE PAHUPOOL: alkohol kruvib pinged üles ja viib ränkade tülideni

Jõuluajal on kõigil suured ootused ja tunded on tugevad: kõik peaksid justkui pidutsema õnneliku perena, aga tegelikkus on vahel hoopis vastupidine. Eriti palju kõnesid Nollalinjale tehakse just pühade ajal, kirjutab Ilona. Juba praegu on ka Soome suurte linnade ja pealinna ümbruse turvakodud üsna täis.