GALERII | Tallinna Lastehaiglas anti üle preemiad aasta parimatele arstidele ja õdedele 

Parim arst on erakorralise meditsiini ja ägedate infektsioonide osakonna arst Ülle Uustalu, parim noorarst on hematoloogia-onkoloogiaosakonna arst-resident Maarja Karu, parim õde on allergoloogiateenistuse vastutav õde Kairi Nigul ja parim noorõde on kirurgiaosakonna õde Marina Zenin

Auhinnad andsid üle Tiit Kõuhkna, Tallinna Lastehaigla nõukogu esimees Merike Martinson ja Tallinna Lastehaigla juhatuse esimees Katrin Luts.

„Parimate arstide ja õdede tunnustamine enne jõule on lastehaiglas iga-aastane oodatud suursündmus,“ ütles Tallinna Lastehaigla juhataja Katrin Luts. „On väga tänuväärne, et Tiit Kõuhkna on võtnud südameasjaks toetada tublisid meedikuid – inimesi, kes oma igapäevatöös aitavad pidevalt teisi. Selline tunnustus on haigla töötajatele väga oluline, sest annab kinnitust, et nende tööd märgatakse ja väärtustakse ning see omakorda motiveerib patsientide heaolu nimel edasi pingutama.“

Parim arst Ülle Uustalu töötas pärast TÜ arstiteaduskonna lõpetamist kirurgina, hiljem peamiselt lastearstina, pärast kaasaegse residentuuri lõpetamist aastal 2002 sai temast lastearst. Kolleegid iseloomustavad teda kui tarka, kiiret, sõbralikku, usaldusväärset, sihikindlat ja ülimalt aktiivset arsti. Lisaks põhitöökohale arstina tegutseb ta kirglikult EMOs, Päästeametis ja Arstide Liidus.

Parim noorarst Maarja Karu alustas hematoloogia ja onkoloogia eriala residentuuris tänavu. Kolleegide hinnangul oskab ta teisi ära kuulata, on alati sõbralik ja naeratav, jäädes kohe meelde oma innukuse, töörõõmu ja energiaga. Juba residentuuri esimestel kuudel sai selgeks, et lisaks kliinilistele oskustele on tal ka head teadustöö tegemise omadused.



Parim õde Kairi Nigul on töötanud oma erialal aastaid, ta on olnud hinnatud vanemõde ja vastutav õde. Kairi teeb oma tööd südamega ja põhjalikult, valdab ja tunnetab oma eriala täiuslikult. Kolleegide sõnul on ta õde, keda iga päev vähemalt paar korda päevas arstiks peetakse. Tema juurde tahavad lapsed rõõmuga minna.