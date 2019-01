PEEP VAIN: „Olen kogenud rõõmu ja naudinguid, kuid olen ka palju kannatanud.“

Hiljuti ilmunud raamatus "Keset elu" kirjutab Peep Vain väljakutsetest ja võimalikest lahendustest elu keskpaigas. Kuidas jõuda tervelt elu keskpaika ja sellest terve nahaga läbi navigeerida? Allpool katkend värskest raamatust.

Ajas ettepoole vaatamine

Selleks et aastat ette planeerida, panin kõigepealt paika selle moto. Aasta motot saab vaadelda ka ajas tagasi minnes. Aasta lõpus tasub meenutada, mis oli kõige tähtsamal kohal. Kas töö või kodu, suhted või sa ise, mõne oskuse eelisarendamine või eelkõige raha teenimine, füüsiline või vaimne tervis, sisemise või välise maailma avastamine…

Tagasi on lihtsam vaadata: see nõuab juhtunu meenutamist, analüüsi- ja üldistamisoskust, millega saab enamik üsna hästi hakkama. Kui see kõlab liiga keeruliselt, siis lihtsam viis vastusteni jõuda on küsida endalt lihtsalt: „Milline aasta mul oli – ühe sõnaga? Mis oli kõige tähtsamal kohal? Kui peaksin sellele pealkirja panema, siis milline see oleks?“

Ettepoole on keerulisem vaadata – see nõuab kujutlusvõimet ja julgust. Küsimused on sarnased, aga tulevikku suunatud: „Mis aasta mind ees ootab? Millist aastat ma endale kujundan ja loon? Mille ma sel aastal valin, et sellele kõige enam keskenduda?“

Inimene mõtleb, jumal juhatab. Juudi vanasõna on veidi julmem: „Kui inimene teeb plaane, siis jumal naerab!“. Elu on täis vinkse ja vonkse, nagu mu sõbra vend tavatses öelda. Kõik ei lähe nii, nagu me soovime või planeerime. See aga ei tähenda, et ei või soovida, tahta või taotleda, sootuks vastupidi. Inimesest teeb inimese (muude asjade seas) vaba tahe ja südametunnistus. Täiskasvanut eristab lapsest võime tulevikusündmusi ette näha ja planeerida. Me suudame valikuid teha, tähelepanu koondada, sihipäraselt tegutseda ning luua enda eelistustele vastavat, senisest paremat reaalsust.