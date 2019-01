Käivitub ravimite ehtsuse kontrolli süsteem, et eristada neid võltsravimitest 

WHO andmetel sureb igal aastal võltsravimite tõttu maailmas ligi miljon inimest. Hinnanguliselt kasvab võltsravimite osakaal 10% aastas. Praegune võltsravimite statistika on vaid juhuslike operatsioonide käigus avastatu tulemus. “Kuivõrd ühtset kontrollisüsteemi pole senini olnud, ei tea tegelikult keegi täpselt võltsravimite leviku ulatust. Kindel aga on see, et see arv on kindlasti suurem, kui senine juhuslikult leitud statistika on suutnud tuvastada,” tõdeb Mill.