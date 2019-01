Leetritesse haigestumine on Euroopas järsult tõusnud, sest vaktsineerimisvastased on aina häälekamad

Maailma Tervishoiuorganisatsiooni andmetel jõuab tänavu haigestumiste arv 60 000-ni – seda on kaks korda enam, kui oli Euroopas möödunud aastal, kirjutab The Guardian. See on selle sajandi kõige suurem arv. Leetritesse on tänavu surnud juba 72 inimest - kaks korda rohkem kui möödunud aastal.

Vaktsineerimisvastaste arvamusi võimendab sotsiaalmeedia ja neid toetavad ka parempoolsetest populistidest poliitikud, kes panevad kahtluse alla meditsiiniautoriteetide arvamuse.

Endine südamekirurg Andriukaitis ütles, et ta on väga mures. Ja mitte ainult tema, vaid ka epidemioloogid, lastearstid, infektsiooniarstid ja paljud tervishoiujuhid. Tema arvates on kujuteldamatu, et leetrid põhjustavad inimeste surma – et lapsed surevad leetrite tõttu.

Parempoolsed populistid nii USAs, Itaalisas, Poolas kui Prantsusmaal toetavad vaktsineerimisvastaseid ja rõhutavad vanemate õigusi oma last mitte vaktsineerida. Teatud poliitikud toetavad neid, kui see toob neile hääli.

Levitatakse väärinfot

Kuid andmed näitavad väga tihedat seost vaktsineerituse taseme ja leetripuhangute vahel. Näiteks viis vaktsineerituse taseme järsk langus Prantsusmaal aastal 2010 leetritesse nakatumise tõusuni järgmisel aastal. Kui Itaalias langes aastal 2014 vaktsineerituse tase, tõusis leetritesse nakatumiste arv kuus sadadeni. Rumeenias langes aastaks 2014 vaktsineerituse tase alla 90 protsendi. Tagajärjeks oli fakt, et aastal 2017 nakatus Rumeenias leetritesse iga kuu üle tuhande inimese.