APTEEKER SOOVITAB: vaata, kas aastavahetuseks vajalikud vahendid on kodus olemas

Väga lihtne on öelda, et pea piiri ja ära söö rohkem, kui su keha heaks hindab, kuid pidusöökidel kipume ikka liialdama. Seepärast võime tunda end väsinult ning halvasti.

Mitmed uuringud on tõestanud, et ka vähene päevavalgus muudab meid näljasemaks ning paneb toitu kiiremini sööma. Oma osa on temperatuuril – mida madalamale langevad pügalad, seda enam kaloreid meie keha toimetulekuks nõuab. Seepärast võimegi tihti kuulda lauset: “Sellise ilmaga ei tahakski muud, kui vaid süüa ning magada”.