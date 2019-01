Lapsed Perearst Karmen Joller: „Ma ei tea ühtegi vaktsiinvälditavat haigust, mis poleks ohtlik!“ Tervis Pluss , 28. detsember 2018, 16:21 Jaga:

Paljude vakstineerimisega välditavate haiguste tüsistused on ohtlikud, hoiatab perearst Karmen Joller. Karin Kaljuläte

Need, kes keelduvad vaktsineerimisest, ütlevad sageli, et neid haigusi enam pole või et need lastehaigused pole üldse ohtlikud. Perearst Karmen Joller väidab, et me ei tunne neid haigusi enam tänu vaktsineerimisele.