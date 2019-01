SASKIA ALUSALU: "Ilus olemine pole mulle prioriteet, hindan inimestes hoopis teisi väärtusi." 

Alusalu nendib ajakirjas Tervis Pluss , et teda häirivad blondide juuste ja ilusa välimusega kaasas käivad eelarvamused - nagu poleks kenal inimesel oma arvamust, ta poleks kuigi terane ning kasutaks eri olukordades oma välimust ära.

"Olen märganud, et nii mõnigi kord ollakse üllatunud, kui ma rääkima hakkan, kuna mu jutt ei lähe eelarvamusega kokku."

Ta toob näiteks ka oma treeneri - too olevat küsinud, miks noor naine oma välimust ära ei kasuta, et lennukis äriklassis sõita."Olin täielikus hämmingus - minu arvates oli see nii rumal mõte. Ilus olemine pole mulle mingi prioriteet ja ma hindan ka teistes inimestes hoopis teisi väärtusi."