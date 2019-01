MERLE KARUSOO: „Soovin, et iga inimene teeks fondile „Kingitud elu“ püsiannetuse.“

Margus Saare esitatud küsimusele, mida ta sooviks endale ja Eestile uueks aastaks, vastas Merle Karusoo nii: "Ma endale ei oska midagi soovida, aga ma soovin ühte asja ja kõigil on võimalus seda soovi täita. Mina soovin, et iga inimene teeks fondile "Kingitud elu" püsiannetuse. Üheeurose, aga püsiannetuse, sest see on kõige ilusam fond, mida ma tean ja ta on nii paljusid aidanud. Ma soovin seda."