Pürotehnikaga juhtunud õnnetuste tõttu kutsuti Tallinnas aastavahetusel kiirabi neljal korral 

Gripihooajale iseloomulikult on kasvanud kiirabi väljakutsed gripisümptomite ja viirusnakkuste tõttu. „Nakkushaiguste leviku tõkestamiseks on ääretult vajalik, et võimalikult paljud inimesed oleksid vaktsineeritud, sest laiaulatuslik immuuntaust takistab viiruste ringlust,“ ütles abilinnapea.