ÄRA TEE NEID VIGU! 2 levinud eksimust, mida teevad isegi kõige harmoonilisemad paarid 

Just naistel on komme oma juttu sisse juhatada lausetega "Ära nüüd vihasta..." või "Ma tean, et see sulle ei meeldi, aga...". Psühholoogid arvavad, et põhjus, miks naistel on raske kohe asja kallale asuda ja välja öelda, mis neid vaevab, on selles, et neile meeldib vähimagi probleemi lahkamiseks pinda ette valmistada, kuid meestele annab selline sissejuhatus signaali, et tuleb valmistuda kaitseks. Kui mees kuuleb sellist ettevalmistavat ütlemist, valmistub ta naisega võitlema isegi siis, kui jutuks tuleb ainult tema auto laenamine poeskäiguks. Siin tasub proovida peenetundelisemat lähenemist, näiteks: "See pole küll midagi erilist, aga mis sa arvad, kui läheksime/teeksime..."