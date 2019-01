Erik Orgu kutsub üles: kaotame 50 000 ülekilo ja kogume 20 000 eurot lastehaiglale 

Erik Orgu viitab Tervise Arengu Instituudi uuringule, mille kohaselt on Eestis iga kolmas laps ülekaaluline. “Siin pole midagi imestada, kui iga teine täiskasvanu on ülekaaluline või rasvunud,” sõnas Orgu. “Need täiskasvanud teevad laste toidulaua üle otsuseid kodus, lasteaias, koolis ja restoranis.”

Tallinna Lastehaigla pediaater-kardioloogi Lagle Suuroru hinnangul ei ole teavituskampaaniad suutnud peatada laste ülekaalulisuse ja rasvumise tõusu Eestis. Et aidata ülekaalulisi ja rasvunud lapsi ning nende vanemaid, korraldatakse alates 2015. aastast tegevusi kogu perele, näiteks nõustatakse ja tehakse liikumistunde ka koolivälisel ajal.

„Käimasoleva projektiga saavad lastehaiglast abi kümned ülekaalulised ja rasvunud lapsed ning nende vanemad, kuid abivajajate hulk on tegelikult kordades suurem,“ rääkis Tallinna Lastehaigla Toetusfondi juhataja Inna Kramer.

„Kehakaalu tõus on probleem, mis ei teki üleöö, vaid hiilib ligi märkamatult. Tänu Erik Orgu algatatud kampaaniale saame jätkata ülekaaluliste laste tugigrupi tegevust ning saame ülekaalulisust kui süvenevat probleemi ühiskonnas laiemalt teadvustada,” lisas Kramer.

Tallinna Lastehaigla Toetusfondi projektist kasu saanud 13-aastase Oskari ema Kaili Vohnje kiidab programmi. “Kui me programmiga liitusime, kaalus Oskar 83 kilo, kuid nüüdseks on ta kahe kuuga kaotanud ligi 5 kiloja tema vastupidavus on oluliselt paranenud.”