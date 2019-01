NII LAHENDAD PAREMINI OMA PROBLEEME: 3 viisi, kuidas õppida tänulikkust 

Edukusetreener Jen Sincero ütleb raamatus "Sa oled tegija", et kui keskendute oma elus raskemate asjade negatiivsetele aspektidele, siis hoiab see teid südamevalu ja vimma küüsis, tõmbab ligi rohkem negatiivsust, väga tõenäoliselt teeb teid haigeks ja päris kindlasti kibestunuks.

Edukustreener pakub ka mõned viisid, kuidas harjutada tänulikkust, ja selgitab, miks see on nii oluline.

1. See on hea, sest…

„Ongi hea, et mul täna lastele järele minnes koduteel rehv tühjaks läks. Näitasin lastele, kuidas ootamatus olukorras hakkama saada. Lisaks sellele sain nendega autos mõnusalt aega veeta, kui autoabi oodates „Kahtkümmet küsimust“ mängisime. Ja seal autos istudes sain ka teada, et mu tütart koolis kiusatakse.“

Jah, mõnikord on seda raske teha, ja elus on kohe kindlasti selliseid olukordi, mis löövad su täiega rajalt maha, ning sa seisad ja imestad, et mis see siis nüüd oli. Mõnikord võtab aastaid, enne kui oleme suutelised tagasi vaatama (kui üldse) ja ütlema: „Tead, mis? Mul oligi vaja, et see jobu mu südame tuhandeks killuks lõi. Olen palju õnnelikum mehega, kellega lõpuks abiellusin.“