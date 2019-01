NII VÕTAD ALLA JA OLED TERVE: see dieet valiti parimaks aastaks 2019  

Portaal About U.S. News & World Report valis parimaks dieediks aastaks 2019 Vahemere dieedi. Spetsialistid analüüsisid 41 toitumiskava. Dieete hinnati näiteks selle järgi, kui kerge on seda järgida, kas see on turvalined, kas see aitab ennetada diabeeti ja südamehaigusi. Vahemere dieet sai üldvõidu, kuid juhtis ka mitmes alamkategoorias, näiteks leiti, et see on parim dieet diabeetikutele ja seda on kõige kergem järgida.