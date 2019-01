Tunne neid turgutavaid võtteid, et viirushaigus mööduks kergemalt või ei hakkaks üldse külge! 

Immuunsüsteem on saanud hoobi ja hüüab nüüd iga rakuga: “Toeta mind!” Just esimeste külmetushaiguse märkide ilmnedes on lootust, et viirus pole veel rakku sisse pääsenud ja tema edasine tegutsemine õnnestub peatada. Peaksid teadma neid keha turgutavaid võtteid, mis just sinu puhul toimivad nii, et haigust välja ei kujunegi või möödub tõbi kergemalt.