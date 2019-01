TERVISEAMET: grippi haigestumine on tõusutrendis 

Tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse andmetel on hooaja algusest vajanud haiglaravi 128 patsienti, neist üle 79 protsendi on olnud lapsed.

Terviseametile laekunud andmetel on gripi tõttu vajanud intensiivravi 5 inimest vanuses 34- 64 eluaastat. Kõik kuulusid riskirühmadesse.

Terviseamet rõhutab, et gripp on alati tõsine haigus, eriti ohustatud on väikesed lapsed, rasedad, kroonilisi haigusi põdevad inimesed ja vanemaealised.