KUMB ON ÕIGE? Kas duši alla peaks käima hommikul või õhtul?  

Muidugi on hügieen tähtis, kuid dušiga ei saa me ainult puhtaks, vaid see mõjutab ka lihaseid, vereringet ja südant. Aga kas peaksime käima duši all õhtul, et päeva saast endalt maha pesta ja saaks puhtana voodisse pugeda, või peaks hommikuti esimese asjana duši alla minema?