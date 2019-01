PSÜHHOLOOG: kadeduse ja õeluse juured on lapsepõlves 

"See emotsioon on raskesti talutav ja paneb otsima väljapääsu," kirjutab psühholoog-nõustaja Toivo Niiberg. "Esmakordselt puutub inimene kadedusega kokku 3. ja 5. eluaasta vahel. See on aeg, mil meil on kuhjaga isiklikke asju (mänguasju, riideid jms) ning puutume kokku teiste laste „omandiga“. Mudilased tunnevad kadedust materiaalsete asjade pärast, mida neil ei ole.