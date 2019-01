Kuidas astuda vastu viirushaigustele? Võta vitamiine! 

Suurenenud C-vitamiini vajadus on nii suitsetajatel kui ka lapseootel ja imetavatel naistel. Arvestades, et olen aastaid suitsetanud ning nüüd lapseootel (jätsin selleks ajaks sigaretitõmbamise maha), siis pole ka ime, et mul on C-vitamiini vaegus. See on väljendunud peaasjalikult tihedas haigestumises ja peavaludes.

Esimesena köitis minu tähelepanu see, et need tabletid sisaldavad muuhulgas D-vitamiini. Käisin hiljuti apteegis mõõtmas D-vitamiini sisaldust veres ning selgus, et see on kõigest 32 nmol/L. Sealjuures normaalne D-vitamiini tase peaks olema 75 nmol/L, kuid Eesti heitlikus kliimas on sellise tulemuse saavutamine päris keeruline. Lahkusin apteegist D-vitamiini kapslitega, mida olen tarvitanud viimased kuu aega. Küll ei tee küllale liiga ning nüüd hakkasin ka kaltsiumitablette koos D- ja K-vitamiiniga võtma.