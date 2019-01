Hea nõu ÄRA LEVITA VIIRUST! Kui põed grippi, hoia tervetest vähemalt meeter eemale Sirje Maasikamäe , täna, 00:01 Jaga:

Aino Rõõm, Ida-Tallinna Keskhaigla infektsioonikontrolli osakonna juhataja ITK

Gripihooaeg on tõesti käes – haigeks jäänute arv liigub tõusvas joones. 128 inimest on vajanud juba haiglaravi. Haiged otsivad abi ka erakorralise meditsiini osakondadest. „Peamine põhjus on väga kõrge palavik, üle 40 C,“ ütleb Ida-Tallinna Keskhaigla erakorralise meditsiini osakonna juht Märt Põlluveer.