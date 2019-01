4aastane poiss sai lastefondi abil köhimisaparaadi  

Ranar põeb II tüüpi spinaalset lihasatroofiat - tema hingamislihased on nõrgad, köharefleks ebaefektiivne ja sekreedi väljutamine hingamisteedest raskendatud. Lihashaiguse tõttu ei jõua laps köhida ja seetõttu on ta korduvalt põdenud raskeid pika kuluga kopsupõletikke, mille tõttu on ta vajanud intensiivravi ning saanud nii enne kui pärast infektsioone hapnikravi.

Ranari raviarsti sõnul on köhimisaparaat lapse raviks tõestatult sobiv. Aparaat on mõeldud neile, kes ei saa köhida või efektiivselt röga väljutada. Seadme kasutamine stimuleerib kopsufunktsiooni, aitab eemaldada kopsudesse kogunenud röga, vähendab hingamisteede infektsiooni riski ja haiglaravi vajadust.

Lastefondi toetusjuht Eveli Ilves on rõõmus, et Ranari pere oma murega fondini jõudis. “Kui meil on vähegi võimalik ühe aparaadi soetamisega parandada lapse heaolu ja kiirelt abi saamise võimalust, siis loomulikult teeme kõik, et aidata,” toob Ilves välja. “Oleme väga rõõmsad, et poiss ei pea enam nii sageli haiglasse minema ja saab kiirelt kodus abi.”