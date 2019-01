KAS TEADSID? Miks peaksid uued rõivad enne kandmist läbi pesema? 

Allergoloogid ja nahaarstid soovitavad uued rõivad pigem läbi pesta, kirjutab El Paisi terviseportaal BuenaVida. Sest enne, kui rõivad jõuavad meieni, on need käinud läbi paljudest kohtadest ja paljude käte vahelt. See aga tähendab, et neil võib olla nii tolmu, mustust kui baktereid. Pealegi toodetakse rõivaid sageli maades, kus hügieenile ei pöörata nii suurt tähelepanu kui Euroopas.