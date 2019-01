SÜDAMLIK LUGU: patsient tänas arsti elupäästmise eest. ARST: kiitusest palju sagedamini saavad meile osaks sõim ning kaebused 

"Viisin täna hommikul last kooli ja minu juurde tuli üks kooli töötaja, vanem mees ning teatas, et ta on ammu tahtnud mind tänada, et mina olen ta elupäästja, " kirjutab Kuido Nõmm oma Facebooki-lehel.

Loomulikult tahame me kõik päästa elusid, aga kiitusest palju sagedamini saavad meile osaks sõim ning kaebused. Tore on kas või vahel harva kuulda, et mitte me ainult ise ei arva, et meist ka kasu on, ning me tegelikult ka elusid päästame. Ning mitte ainult intubeerides, masseerides ning puhudes, vaid ka oma igapäevastes õigetes otsustes, õigel ajal õiges kohas õigeid asju öeldes ning õigeid asju tehes. Isegi kui see vahel esialgu karm võib tunduda.