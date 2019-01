Lapsed HAMBAARSTID: lagunenud piimahambad pole iluviga, need valutavad nagu jäävhambad. Laps elab valuga Sirje Maasikamäe , täna, 06:00 Jaga:

Hambakaaries ei teki suhkruta. Vida Press

Kui eelmisel aastal kirjutas Õhtuleht, et Soomes mõistis kohus süüdi ema, kes oli lasknud kaheaastase lapse hambad igemeteni ära laguneda, siis ei saanud nii mõnigi aru, milles probleem. „Millest selline kisa? Uued hambad kasvavad ju asemele,“ imestas üks lugeja, kellega paljud olid nõus. See on kahjuks levinud eksiarvamus, kinnitavad hambaarstid Kati Vald ja Anastassia Kuldmaa.