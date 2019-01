GALERII | Aasta arst kirurg Jüri Teras: "Üks tähtsamaid asju on pakkuda haigetele lootust." 

Ivo Lille klaasskulptuuri andis teenekale arstile üle sotsiaalkaitseminister Kaia Iva.

Aasta arst Jüri Teras on Põhja-Eesti Regionaalhaigla kirurgiakliiniku üld- ja onkokirurgia keskuse juhataja-ülemarst, kes on käinud ka mitmel missioonil Aafrikas ja Aasias.

Pidulikul tseremoonial toodi esile Jüri Terase mitmekülgsust - ta on suurepärane arsti ja hea juht, aga ka sõnakas inimene, kes räägib kaasa nii tervise-, meditsiini- kui ka ühiskonnaeteemadel.

Jüri Teras arvas, et tema kui edev inimene on esiplaanil, kuid paljud tema väärikad kolleegid on jäänud teenimatult tagaplaanile. "Ei haiglas ega missioonidel pole ma saanud oma tööd üksi teha. Mul on palju häid kolleege, kes on teenimatult jäänud varju – nad kõik vääriksid aasta arsti tiitlit.“"

Töö pakub Jüri Terasele palju rõõmu. „Ilma tungiva vajaduseta hinges ei saa skalpelliga inimihu kallale asuda ju kirurgina töötada. Mul on elus vedanud, mul on olnud hindamatud õpetajad, väärikad ja heatahtlikud kolleegid, kes aitavad nii heas kui halvas. On olnud õnne käia viimase 10 aasta jooksul erinevates arengumaades missioonidel, kogeda muu maailma valu ja vaeva, aga kindlasti ka rõõme ning mõista, et Eestis on elu laia maailma perspektiivis võrratu ja hea.“

Terase arvates on üks tähtsamaid asju, mida arstid haigetele pakuvad, lootus. "Ja seda pakume me ka mujal maailmas, kus me oleme viimase kümne aasta jooksul käinud. Võitleme edasi ja püüame teha, mida me oskame."

„Aasta arsti Jüri Terast sobib suurepäraselt iseloomustama Anton Tšehhovi öeldu, et arsti amet on kangelastegu, mis nõuab ohvrimeelsust, hingepuhtust ja puhtaid kavatsusi,“ sõnas sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. „Just sellisest arstist unistab iga patsient. Arstist, kes on oma valdkonna ekspert, kelle südamekutseks on inimeste aitamine nii kodumaal kui humanitaarmissioonidel ning kelle eesmärk on ravikvaliteedi ühtlane kõrge tase kogu Eestis. Jüri Teras oma kindlate seisukohtade ning ettepanekutega on aidanud esile tõsta kitsaskohti meditsiini korraldamisel ning kujundanud seisukohti selle parendamiseks.“