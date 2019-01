Perearstid saavad nüüd küsida e-konsultatsiooni ka veresoontekirurgidelt 

„Meil on juba näide, kus võtsin patsiendi ravimise perearstilt üle, inimesele on see suur ajavõit,“ ütles dr Palmiste.

ITK-s konsulteerivad perearste kaks veresoontekirurgi - Argo Aru ja Veronika Palmiste. „Konsulteerime nii palju kui vähegi võimalik. Perearst saab kõige kiiremini vastuse oma saatekirjale juba järgmiseks päevaks"

Veresoontekirurgid tegelevad peamiselt veeni- ja arterihaigustega. „Veenihaigus on eelkõige veenilaiendid, mis on haigekassa e-konsultatsiooni juhise järgi jagatud kaheks: kosmeetiline probleem, mille korral on patsiendil pigem mõistlik pöörduda tasulisse konsultatsiooni, ning meditsiinilise korrigeerimisvajadusega krooniline venoosne puudulikkus, mille korral veresoontekirurg ja ka üldkirurg saavad aidata," selgitas Palmiste.

E-konsultatsioon aitab vältida ka lihtsat igaks juhuks arstile oma terviseprobleemi näitamist ja arst saab keskenduda haigetele.

„Teine suur haiguste grupp haigetest on alajäsemete ateroskleroosiga patsiendid, kelle kaebused võivad olla käimistakistusest haavandi ja gangreenini – ning just selliseid patsiente saab e-konsultatsioon aidata kiiremini veresoontekirurgi juurde, et inimese elukvaliteeti reaalselt parandada.“

2013. aastal alustas haigekassa e-konsultatsiooni rahastamist uroloogia ning endokrinoloogia erialadel. Edaspidi on e-konsultatsiooni võimalusi aina laiendatud. Praeguseks on perearstidel võimalik küsida e-konsultatsiooni kopsuhaiguste, reumatoloogia, kõrva-nina-kurguhaiguste, pediaatria, neuroloogia, hematoloogia, kardioloogia, gastroenteroloogia, ortopeedia, onkoloogia, allergoloogia-immunoloogia, nefroloogia, sisearsti, psühhiaatria ja günekoloogia erialadel.