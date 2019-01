TOETA OMA SÜDANT! Need vitamiinid on hädavajalikud, et hoida süda tervena 

Südame tuksumine on nii iseenesestmõistetav, et me ei pööra sellele oma igapäevatoimetuses suurt tähelepanu. Ometi langeb südamele elu jooksul väga suur koormus, mida saame märgatavalt vähendada. On oluline kontrollida aeg-ajalt vererõhku ning hoida normaalset kolesterooli- ja veresuhkru taset. Samuti on tähtis õigesti toituda ja aidata südame tervisele kaasa tervisliku elustiiliga – oluline on mitte suitsetada, piirata alkoholikoguseid, teha regulaarselt jõukohast trenni ning jälgida kaalu. Tähelepanuta ei tohi jätta ka vaimset tervist, sest stress mõjutab otseselt ka südant.