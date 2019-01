Programmiga „Õed tagasi tervishoidu“ on naasnud erialasele tööle ligi 100 õde 

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool korraldas sotsiaalministeeriumi tellimusel 2018. aastal juba neljandat korda kursuse, et tervishoidu saaks naasta õed, kes on oma alalt pikemat aega eemal töötanud. Eelmisel aastal äbis kursuse edukalt 26 õde, neist 21 sooritasid edukalt ka õe teooria- ja praktikaeksami, mille alusel kantakse nad tervishoiutöötajate registrisse ja nad saavad õiguse õena tööle asuda.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õenduse õppetooli juhataja Kristi Puusepa sõnul on projekt olnud edukas. „Oleme aidanud tuua tervishoidu tagasi nelja aastaga kokku 91 õde, kes on aastaid olnud seotud mõne muu valdkonnaga, kuid nüüd otsustanud õpitud ameti juurde tagasi pöörduda. Õppijate hulgas on näiteks nii finants-, müügi-, teenindus- kui ka teistes sektorites töötanud inimesi. Poole aasta pikkune kursus on aidanud kaasajastada kursusel osalenute teadmisi ja ka käelisi oskusi tänapäevaste vahenditega, et taastada õe tööks vajalik enesekindlus ja vilumus," ütles Kristi Puusepp.

Puusepa sõnul näitavad eelneva kolme aasta lõpetajate küsitlused, et 85% vastanutest töötab praegu taas õena. “Kursuse läbinud õed on tõestanud, et nad on jäänud truuks kunagi õpitud kutsele,“ lisas Puusepp.