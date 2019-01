HELLITA OMA NAHKA! Nii paneb see vastu külmale ja heitlikule ilmale 

Talvel tuleb suuremat tähelepanu pöörata ka huultele. „Eelkõige lähevad huuled katki ja rabedaks seetõttu, et organismis on veepuudus,“ lausub Kelli Peel-Kramm. Huulepalsamit võiks huultele panna alati enne magamaminekut, sest sel moel saab palsam terve öö imenduda ning ärgates on huuled pehmed ja niisutatud. Talvisele spordireisile minnes aga soovitab Peel-Kramm pakkida kaasa huulepalsami, mis sisaldab laia spektriga päikeseblokaatorit faktoriga vähemalt 15 – see aitab vältida huulte kuivamist ja lõhenemist.