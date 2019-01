Doktor Margus Annuk: kui inimene korjab ravimtaimi, ei joo ta kaks pudelit viina päevas 

„Eesti on roheline ja väike riik ning ravimtaimede korjamine võiks olla inimeste elu osa,“ leiab meditsiiniteaduste doktor, aastakümneid ravimiarenduses töötanud Margus Annuk. „Ravimtaimed toetavad pikalt elamist. Aga mitte niivõrd selle keemia kaudu, mis neil sees on, vaid selle tõttu, kuidas nad mõjutavad meie hoiakut ümbritsevasse. Nad veavad endaga kaasa kogu meie ellusuhtumise – millise tujuga hommikul ärkame, kui palju on meie elus positiivsust. Ning psüühika roll haiguste ennetuse juures on ülitähtis.“