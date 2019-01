SAAVUTA SEL AASTAL PAREM VORM! 8 lihtsat äppi, mis aitavad kaalu langetada ja rohkem liikuda  

Põhjusega parimate trenniäppide hulka kuuluva miljonite kasutajatega Jefiti andmebaasis on üle 1300 harjutuse nii masinate, vabaraskuste kui ka keharaskusega treenimiseks. Kõikidest harjutustest saab koostada ise treeningkava või valida lugematust hulgast äpi poolt pakutavast. Trennikavad jagunevad Jefiti loodud, profisportlaste koostatud ning kasutajate lisatud kavadeks. Kõikidel harjutustel on ka põhjalik kirjeldus ning selgitavad pildid. Tasulises versioonis on ka harjutuste videod. Tulemuste täpsem analüüs on küll tasuline teenus, kuid siin tuleb appi Jefiti motiveeriv mängulisus. Aktiivsete treeningute logimisega kogud punkte, mille eest saad lunastada tasulise konto võimalusi mõneks ajaks tasuta.

See lihtne, aga ülimalt efektiivne programm tõestab, et trenn ei pea olema keeruline ega aeganõudev. Kolm harjutust kolm korda nädalas ja vaid 45 minutit korraga – selliseks treeninguks leiab aja igaüks ning see mahub isegi pikema lõunapausi sisse. Programm koosneb viiest harjutusest, millest igal trennipäeval tehakse kolm. Programm algab nullist ehk väga väikestest raskustest, mis võivad alguses tunduda lausa naeruväärselt kergena. Selle eesmärk on aga õpetada kasutajale õiget tehnikat ja liikuda kiiresti parema tulemuse suunas. 5x5 programmi eesmärk on suurendada raskusi väikese, kuid kindla sammu võrra. Äpp juhendab raskusastmele vastavate puhkepauside pidamisel ning iga harjutuse kohta on põhjalikud õpetused.

Hinnatud spordiriietuse tootja Under Armor tegi mõne aasta eest hüppe digimaailma ning ostis mitu populaarset spordi- ja terviseäppi, sh MyFitnessPali, Endomondo ja MapMyFitnessi. Under Armour on siiski lubanud äpitootjatel vabalt edasi tegutseda, ühinemise tulemused on tunda aga ühendatud kontode ja tulemuste jagamisena. Seepärast on nt Endomondol ja MapMyFitnessil hulk kattuvaid omadusi, kuid mõlemal on omad eelised. Endomondo tugevus on lai valik toetatud trenniviise, nt saab seda kasutada jõusaalis. MapMyFitnessi eriline omadus on aga „rajad” ehk asukohapõhised segmendid, mille läbimise kiiruses saavad kasutajad võistelda. Under Armour on loonud ka äpi UA Record, mis koondab eri äppide kogutud andmed ja tulemused ühte selgelt jälgitavasse liidesesse ning pakub nende sünkroniseerimist eri teenustega. UA Connected Fitness on eriti kasulik Samsungi nutikella või aktiivsusmonitori omanikele. Nimelt on UA äpid saadavad Samsungi seadmetel ning nende pakutavad võimalused on märgatavalt paremad kui Samsung enda pakutavad.