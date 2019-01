SÕNAVABADUS? Kõmuline vaktsineerimisvastane raamat jõuab peagi taas müügile 

Apollo raamatuketi kodulehel on kirjas, et raamat on eeldatavalt müügil 1. veebruaril ja seda saab ka netist ette tellida. „Suur tänu huvi tundmast ning info vastab tõele,” kinnitab Apollo ostu- ja turundusjuht Helena Hyldahl , kes märgib, et Apollo eesmärk ei ole takistada dialoogi ka enam küsimusi tekitavatel teemadel. Tema arvates kutsub arutelule isegi raamatu pealkiri „Vaktsineerida või mitte?"(autorid Antonietta Gatti, Stefano Montanari, Serge Rader).

Apollo kauplustes jõuab iga nädal müügile keskmiselt 75 uut raamatut nädalas, kuid nende sisu eest raamatukett vastutust ei võta. "Neis avaldatud vaated, soovitused vms ei pruugi vastata Apollo seisukohtadele ning me ei ole ka endale eesmärgiks seadnud neis avaldatut sel moel analüüsida,” selgitab Hyldahl. „Selleks ei jätku majasisest kompetentsi ega ajaressurssi ning me ei soovi sõnavabadust ühe või teise raamatu müügile mittelubamisega piirata.”

Juhtum meenutab mõnevõrra möödunud aasta lõpus Soomes aset leinud probleeme ühe raamatuga. Nimelt otsustas S-grupp, kuhu kuulub näiteks Prisma, korjata müügilt ortopeed-traumatoloog Antti Heikkilä kirjutatud teose „Lääketön elämä", kuna meditsiiniringkonnad peavad selle sisu valeks, isegi ohtlikuks. Suvel ilmunud raamatus olevat kümneid vigu ja teadusuuringute valesid tõlgendusi. S-grupi juht ütles majandusajalehes Talouselämä, et nad jälgisid teemat ja nägid, et meditsiiniringkonnad kritiseerivad üksmeelselt raamatu sisu ja ütlevad, et see ei pea paika. S-grupp leidis, et on mõistlik raamat müügilt ära võtta. Raamatu autor aga kutsus üles S-gruppi boikoteerima.