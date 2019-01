PERETERAPEUT: laste sõltuvus nutimaailmast tekib uskumatult kiiresti 

"Kui vanem teadvustab lapse aju tundlikkust erinevate mõjude osas, on tal kergem mõista, et nutimaailm, kus kõik juhtub liiga kiiresti ja on liialt värviline, on igati ülestimuleeriv ja seega ohtlik. On neuroteaduslik fakt, et nutiseade tekitab ajus kokaiinidoosi saamisega sarnase dopamiinipillerkaari (Kaur Riisma väljend) ja sõltuvus sellest tekib uskumatult kergesti.