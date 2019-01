GALERII | Lastehaiglas avati hubased enneaegsete vastsündinute perepalatid 

Tallinna Lastehaigla vastsündinute ja imikute osakonna juhataja Liis Toome sõnul oli perepalatite loomiseks eeskätt kaks põhjust: ka isad tahavad olla haigete juures ning arvukad uuringud on tõestanud, et kui pere on koos, paraneb ja areneb laps paremini.

Uudsetes perepalatites on vajalik aparatuur ning kõik tingimused, et ema ja isa saaksid enneaegse beebiga ööpäev ringi koos olla. Meedikud jälgivad lapsi tsentraalse süsteemi abil.

Perepalatid on loodud eelkõige väga enneaegsena ehk enne 32. täisrasedusnädalat sündinud ja intensiivravi vajavatele beebidele. Kõigist Eestis sündinud lastest ligi 1% sünnib väga enneaegsena, neist 2/3 ehk kuni 100 last aastas on ravil Tallinna Lastehaiglas. Kui enneaegsed beebid on piisavalt kosunud ja haiglaravi lõppeb, jätkavad lastehaigla vastsündinute ja imikute osakonna arstid koostöös perearstidega laste regulaarset jälgimist kuni nende 2-aastaseks saamiseni.