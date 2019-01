Keha KAAL EI TULE ALLA? 10 olulist valikut, mida teevad edukad kaalulangetajad Ohtuleht.ee , täna, 14:56 Jaga:

Need, kel on õnnestunud alla võtta, söövad korraga vähem kui enne. Vida Press

Kas oled mõelnud, miks mõni võtab nii kenasti kaalust alla, aga mõni mitte? Kõigil, kel see on õnnestunud, on teatud ühised jooned. Sarnane on ka nende peamine sõnum: ära anna alla! Isegi kui oled juba neli korda alustanud salenemist.