Patsient uuest riiklikust digiregistratuurist: „Ma ei uskunud, et leian nii kiiresti aja arsti juurde!” 

„Muidu oleksin ju pidanud helistama hakkama nagu tavaliselt,” märgib Juhan. Uuest mugavast võimalusest kuulis ta hommikustest uudistest. Kuna ta oli esmaspäeva lõunal saanud perearstilt saatekirja kirurgi juurde, mõtles ta kohe proovida.

Ta arvab, et võib-olla tal sellepärast läkski sobiva aja leidmine nii kiirelt ja valutult, et tal ei olnud kindlat soovi, kelle juurde ravile saada.

„Läksin digiregistratuuri sisse digilugu.ee kaudu ja minu meelest lõi seal kohe ette, et mul on värske saatekiri. Siis viskas süsteem mulle ette kõik vabad ajad - ajalises järjekorras. Aegu oli kõvasti valida. Valisin esimese vaba aja.” Tegelikult jõudis mees vahepeal isegi arsti nime googeldada. „Lihtsalt korra vaatasin. See poleks mu otsust muutnud, aga tahtsin ikkagi teada, mis tüüp see on.”

Väike probleem tekkis siiski, kui ta jõudis kliiniku registratuuri – kui seal oli vaja saatekiri leida, siis näitas süsteem algul, et see on juba ära kasutatud. Aga see oli ilmselt mingi alguse IT-probleem, arvab Juhan.

Juhan arvab, et uus süsteem on igati loogiline ja vajalik. „Inimene saab broneerida saatekirjaga aja vaid ühte kohta. Kui ta otsustab siiski mujale minna, siis ta peab eelmise broneeringu vabastama. See on ju nagu kooli sisseastumisega. Ei saa ju korraga viide kooli minna,” võrdleb Juhan. „Inimesed ei saa panna ilmaasjata aega kinni mitmesse kohta.”

„Ei arvanud, et saan nii kiiresti arsti juurde,” on mees siiani üllatunud. Tal on küll väike kahtlus, et äkki toimis kõik nii hästi, kuna kasutajaid pole veel nii palju.