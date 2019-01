SELLINE ON EDUKAS TÄITÕRJE: šampoon, elektrooniline täikamm ja – lokitangid!  

Kuigi paljud arvavad, et täisid võib saada koertelt ja kassidelt, siis nii see ei ole. Peatäid elavad vaid inimese peas, sest vajavad eluks inimese verd.

Kuidas täidele kõige kiiremini jälile saada? Parim ja kiireim viis on lapse pea vähemalt kord nädalas põhjalikult üle vaadata. Nakatumisest annab juba märku kas või ühe elusa täi leidmine. Kindlasti tuleb lapse pead kontrollida siis, kui ta kratsib kukla- või kõrvatagust piirkonda, mis on täide lemmikpaigad. Verd imedes eritab täi sülge, mis ärritab nahka ja tekitab sügelust. Paraku tekib kihelev tunne alles nädalaid pärast nakatumist ning siis ei piirdu leid enam ainult ühe täiga. Lisaks võib kratsimise tagajärjel olla nahale tekkinud põletikuline lööve.

Täiskasvanud peatäi on pruunikas umbes seesamiseemne suurune parasiit. Toiduta, milleks on inimese veri, ei suuda ta elada kauem kui paar päeva. Regulaarselt verd imedes võib emane täi elada 30–40 päeva ja muneda selle aja jooksul paar-kolmsada muna.

Tingud on peatäi munad, mis on ovaalsed, valkja või pruunika värvusega ja umbes 1–2millimeetrise läbimõõduga. Nad kinnituvad peanaha lähedal tugevalt juuksekarva külge. Kui neid ära ei hävitata, kooruvad neist kaheksa-üheksa päeva jooksul uued nööpnõelapea mõõtu täid, kes saavad täiskasvanuks umbes nädala jooksul. Hallikad ja läiketa tingud on surnud või tühjad kestad, millest on koorunud uued täid.