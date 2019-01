LIBEDUS MURRAB! Täna lõunaks oli Ida-Tallinna Keskhaigla traumapunktis käinud juba 50 inimest 

Jaanuari keskpaigani on ITK EMO traumapunktis pandud lahaseid 93 inimesele - 46 korral tuli panna jalg kipsi ja neljal korral vajas kipsi õlavars. Liigeseid pandi paika 40 korral.

54 inimese luumurrud olid nii tõsised, et nad pidid jääma haiglaravile.

Arstid soovitavad hommikul kodust lahkudes hinnata tänavate olukorda ning jalanõusid – vältida võiks kõrgeid kontsi ja libeda tallaga jalanõusid. Hea võimalus muuta teekonda ohutuks on turvanaelikud, mis pannakse jalanõu alla - see on üks odavamaid ja tõhusamaid viise libedal tänaval jalgele jääda. Vanemad inimesed võiksid võtta abiks jääotsaga keppi.