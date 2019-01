VIDEO | Märt Avandi pilab uues tervisekampaanias kahtlasi imeravitsejaid 

„Tahame meelde tuletada, et Eesti tervishoid on kvaliteetne ja usaldusväärne ning et tervisemurega tuleb alati pöörduda arsti poole,“ ütles põhja regionaalosakonna juhataja Ester Öpik. Tema sõnul on oluline, et inimesed suudaksid iseseisvalt vahet teha tõenduspõhisel tervishoiul ja ebaravil, sest ebaravi pakutakse sageli väga atraktiivsel ja esmapilgul usaldusväärsel moel. „Ebaravitsejad kasutavad oma toodet või teenust reklaamides sageli segadusse ajavaid termineid, mis tegelikkuses midagi ei tähenda.“