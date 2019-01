ERAKORRALISE MEDITSIINI ARST: on inimõigus käsutada oma keha ja öelda, et sa ei taha elustamist  

"See on inimõigus, käsutada oma keha ja öelda, et ta ei taha elustamist, kunstlikku toitmist jne, " ütleb ta intervjuus ERRi uudisteportaalile .

"Teoreetiliselt on inimesel see õigus olemas, aga arstina ei näe ma kusagilt tema vaba tahet. Ta kukkus tänaval kokku, elustati, tuuakse siia ning siin selgub, et tal on kaugele arenenud vähk ja ta on avaldanud soovi, et teda ei elustataks. Tagasi me midagi pöörata ei saa.