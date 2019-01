ŠOKIKAMPAANIA: mehed, saatke naised hooldusesse! 

"Seni ei ole rinnavähiteemalised teavituskampaaniad piisavat mõju avaldanud ning seetõttu otsustasime läheneda teemale uue ja ehk ka üllatava nurga alt," ütles PERHi kommunikatsioonispetsialist Stina Eilsen.

Ta lisas, et koostöös loovagentuur Vurriga kaaluti erinevaid viise, kuidas väikese eelarvega võimalikult suurt tähelepanu rinnavähi teemale pöörata ja otsustayi naisi kõnetada meeste kaudu.

"Uuringud näitavad, et mees jõuab sageli arsti juurde naise käekõrval. Meie kampaania keerab teema teistpidi ning tuletab meestele meelde, et aeg on hoolida naiste tervise eest ning omalt poolt soovitada naistel kontrolli minna," rääkis Eilsen.

PERH alustas kampaaniaga sel nädalal. "Vaadates vastukaja ja tehtud broneeringuid, näeme, et selline lähenemine on end juba õigustanud," ütles Eilsen.

Voliniku heakskiit

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa Pakosta kiitis PERHi lähenemise heaks ning kirjutas VWSEK Facebooki grupis kampaaniat puudutava postituse alla kommentaariks: "Nagu näha, saab sooteemades piireületav reklaam alati väga palju tähelepanu ja just seepärast neid tehaksegi. Šokireklaami on alati tehtudki selleks, et inimesed teemast rääkima hakkaksid."