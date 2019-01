Meeled VANEMAD KÄIVAD NÄRVIDELE? Õpi neid võtma sellisena, nagu nad on! Toimetas Sirje Maasikamäe , täna, 09:56 Jaga:

Kas sul on oma vanemate pärast piinlik olnud? Või oled üritanud neid isegi muuta? "Ajapikku olen jõudnud veendumusele, et nende täielik vastu võtmine just sellisena, nagu nad on, on parim kingitus, mida endale ja neile teha," kirjutab koolitaja Peep Vain raamatus "Keset elu". "Mida varem, seda parem – soovitatavalt siis, kui vanemad on veel elus."