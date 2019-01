Kui väike laps võib süüa mett? Miks see on ohtlik alla ühe aasta vanustele? 

"Suhkru asendajana sobib see hästi, kuid kogusega ei maksaks üle pingutada ja last vägisi mett sööma sundida ei ole mõistlik," soovitab allergoloog.

"Mett ei soovitata anda alla ühe aasta vanustele lastele. Põhjusena tuuakse enamasti allergia võimalust, kuid teadusuuringud on näidanud hoopiski raske haiguse botulismi tekke ohtu ja kirjeldavad mees botulismi põhjustava Clostridium botulinum’i spooride ja toksiinide olemasolu," hoiatab Kaja Julge. "Et imiku immuunkaitse on madal, võivad seedetraktis areneda spooridest tõelised haigustekitajad, mis toodavad toksiine ja põhjustavad seega haigestumist."