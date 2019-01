Lastefond toetab uute insuliinipumpade soetamist diabeedihaigetele lastele, kes ei saa haigekassa soodustust 

Viie- kuni 18-aastaste laste pered, kes on varem soetanud vanema ja vähemate funktsioonidega pumba, jäävad haigekassa toetusest aga seni ilma, kui eelneva pumba soetamisest on möödas vähem kui viis aastat. Neile peredele ulatab abikäe Lastefond, kes aitab heade annetajate toel katta 90% insuliinipumba Minimed 640G maksumusest, kui uuem abivahend on lapsele arsti poolt näidustatud ning haigekassa retsepti saamiseni on üle 365 päeva.