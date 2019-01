Vähifond asus toetama 69aastase Saaremaa isa ja vanaisa vähiravi 

"Meie pere võitlus pereisa vähiga on kestnud juba kuus aastat. Nende aastate jooksul ei ole meie abikaasa, isa ja lastelaste vanaisa kunagi pead norgu lasknud, ega optimismi kaotanud. Pigem on ta kaaskannatajatele optimismi ja eeskuju andnud, et kõigega tuleb toime.

Töömehena on Tõnu olnud väga visa ja järjekindel oma tegemistes. Koos perega on oma kätega üles ehitanud kaunis maakodu, mille eest on pere saanud Eesti Vabariigi Presidendi autasu „ Kaunis Kodu 2008”. Lastelastel on vanaisast alati palju rõõmu."