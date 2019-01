Naistekliinikusse ehitati parkimistrahvide raha eest imetamistuba 

Ema-lapse tuba rajati naistekliiniku 0-korrusele registratuuri kõrvale, antakse teada Ida-Tallinna Keskhaigla saadetud pressiteates. Arusaar nentis, et just ruumipuuduse tõttu polnud haiglas pikka aega imetamistuba. Nüüd leiti, et nii suurt registratuuri pole enam vaja, sest suur osa dokumentidest on digitaliseeritud. Registratuur muudeti väiksemaks ja vabale pinnale rajati ema-lapse tuba.

„ITK parkla on väga suure liiklustihedusega. Hoiame seal parkimiskorda alati teravdatud tähelepanu all, et valesti parkijad ei takistaks inimeste ligipääsu arstiabile. Parkimistrahve tegemata on seda kõike raske saavutada, kuid meil on hea meel, et kogutud trahviraha läheb haigla külastajate tingimuste parandamiseks,“ ütles AS Ühisteenused juhatuse esimees Hendo Priimägi.