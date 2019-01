Keha Plastikakirurg Peep Pree hoiatab: „Kahjuks on tõenäoline, et rinnaimplantaatide põhjustatud vähk jõuab ka Eestisse.“ Sirje Maasikamäe , täna, 12:14 Jaga:

Plastikakirurgi Peep Pree teada praktiliselt puudub oht, et inimesel on rinnaimplantaadilümfoom, aga ta ei tunne seda. Kuid rindu tuleb kontrollida! Scanpix / Margus Ansu

Sel nädalal andis Helsingi Ülikooli haigla teada, et kaheksal Soome naisel on avastatud haigus, mille põhjuseks on rinnaimplantaadid. Haigust kutsutakse nn rinnaimplantaadilümfoomiks. See ei ole küll rinnavähk, aga on siiski vähk. „Kahjuks on tõenäoline, et varsti avastatakse esimene juhtum ka Eestis,” nendib staažikas plastikakirurg Peep Pree. „On äärmiselt tore, et olete selle Soome info n-ö üles korjanud ja ka meie Eesti naistele edastanud,” rõhutab Pree teema olulisust. Praegu välismaal viibiv Pree on valmis isegi oma päevaplaane muutma, leidmaks sobiv aeg, et teemat pikemalt selgitada. „Pean seda probleemi sedavõrd oluliseks, et saan oma plaane muuta,” kirjutas Pree e-kirjas.