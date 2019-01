STATISTIKA: 17% rinnavähi ja 16% emakakaelavähi juhtudest avastati sõeluuringutel 

Rinnavähi sõeluuringul osalemine on veidi on suurenenud, kuid nii rinnavähi, emakakaelavähi kui ka jämesoolevähi sõeluuringutel osalemine võiks olla oluliselt aktiivsem – varases staadiumis avastatud haiguse korral on raviprognoos parem. TAI vähi sõeluuringute registri juhataja kt Margit Marjamäe paneb kõigile sihtgruppi kuuluvatele meestele ja naistele südamele, et nad sõeluuringus kindlasti osaleksid.