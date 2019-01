Poliitikud püüavad valimiste eel halastussurma teemat vältida 

Sotsiaalkomisjoni juht ja sotsiaaldemokraat Helmen Kütt, kes lubas riigikogus eutanaasiaarutelu algatada juba 2017. aasta kevadel, kommenteeris nüüd Õhtulehele, et praegu sotsiaalkomisjon selle teemaga tegelema ei hakka. „Selleks, et nii tundlik teema nagu eutanaasia ei muutuks valimiseelseks päevapoliitiliseks aruteluks, leidsid sotsiaalkomisjoni liikmed, et hetkel selle teemaga ei tegeleta, kuid uuel riigikogu koosseisul on vajalik sellega algust teha kohe valimiste järgselt. Ühiskonnas on ootus selleks aruteluks. Sotsiaaldemokraadid on kindlasti valmis arutelus osalema.”